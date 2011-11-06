Начни уже сегодня

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lev.kalyiznij06
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Сторис за донаты

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leonovae901
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maria.mmiyka
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Mila88
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Mila88
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linaice1
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demyan.stadnik
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helen22
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demyan.stadnik
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Новинки

kisyna
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39,860
всего копилок
68,920
всего спонсоров
666,686
привлеченные средства
874
финансируемых копилок
160
всего сторис
17,633
задоначено коинов
2,084
раз просмотрены сторис
111
комментариев в сторис

Поздравляем с
осуществлением мечты! Поздравляем с
осуществлением мечты!

100%
panova_tan98
Обучение
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 1
  • Финансировано: 7 000.00
100%
Apolowoolf99
Дорадо
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 1
  • Финансировано: 700.00
100%
alanaabukova
Букет ромашек
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 1
  • Финансировано: 1 000.00
100%
shdaddy
на обучение тату мастера🥸
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 1
  • Финансировано: 5 000.00
100%
ilia_leonnays
Донат в frostborn
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 4
  • Финансировано: 449.00
100%
nastasia_fiodorova1584
На краски для новой картины
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 1
  • Финансировано: 1 000.00
100%
lillymilkovich
Билет на концерт мукки
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 1
  • Финансировано: 2 000.00
100%
Tanyshka11190
Кресло гамак
  • Осталось дней:
  • Спонсоры: 1
  • Финансировано: 15 000.00

Финансируемые
копилки Финансируемые
копилки

Машина
Машина
Цель: 1 700 000.00 Цель: 1 700 000.00
Прогресс: 0.01%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 150.00
kukuhonock97
Билеты на самолёт к любимому человеку
Билеты на самолёт к любимому человеку
Цель: 25 000.00 Цель: 25 000.00
Прогресс: 0.46%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 115.00
valeria1111234
Обучение
Обучение
Цель: 50 000.00 Цель: 50 000.00
Прогресс: 0.1%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 50.00
lk10051998
iPhone 12
iPhone 12
Цель: 80 000.00 Цель: 80 000.00
Прогресс: 0.96%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 767.00
angel-1201

Недавно пополненные
копилки Недавно пополненные
копилки

Платье на лето
Платье на лето
Цель: 5 000.00 Цель: 5 000.00
Прогресс: 5.51%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 275.34
mlem-mlem
Блистательная Улыбка - Мой Путь к Здоровью
Блистательная Улыбка - Мой Путь к Здоровью
Цель: 50 000.00 Цель: 50 000.00
Прогресс: 0.01%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 5.00
vera27029797
Миссия 'Забота': помощь маме с кредитом
Миссия 'Забота': помощь маме с кредитом
Цель: 250 000.00 Цель: 250 000.00
Прогресс: 0.02%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 50.00
limonysss
домашний очаг
домашний очаг
Цель: 1 000 000.00 Цель: 1 000 000.00
Прогресс: 0.01%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 150.00
ruslan03062020
Долг за спиной – к свободе шаг напереди!
Долг за спиной – к свободе шаг напереди!
Цель: 200 000.00 Цель: 200 000.00
Прогресс: 0.07%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 142.00
vera27029797
Подушка безопасности на черный день
Подушка безопасности на черный день
Цель: 50 000.00 Цель: 50 000.00
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Мечта о Корее: Билеты в Сеул
Мечта о Корее: Билеты в Сеул
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ssn.work

Новые
копилки Новые
копилки

Мечта о Корее: Билеты в Сеул
Мечта о Корее: Билеты в Сеул
Цель: 80 000.00 Цель: 80 000.00
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ssn.work
Пир на весь мир – пиццы для друзей
Пир на весь мир – пиццы для друзей
Цель: 10 000 000.00 Цель: 10 000 000.00
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slava.bikes
Краснодарский край: мечта о путешествии
Краснодарский край: мечта о путешествии
Цель: 50 000.00 Цель: 50 000.00
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polinamerinova16214
Улыбка моей мечты: Брекеты для уверенности
Улыбка моей мечты: Брекеты для уверенности
Цель: 230 000.00 Цель: 230 000.00
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Осталось дней: - ∞
Финансировано: 0.00
julia.galina2018
Веселье ждет своего часа!
Веселье ждет своего часа!
Цель: 5.00 Цель: 5.00
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На бутылочку Пино Нуара
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Поездка Питер
Цель: 3 000.00 Цель: 3 000.00
Прогресс: 0%
Осталось дней: - ∞
Финансировано: 0.00
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Почему именно DEELS?

  1. Простота использования

    Интуитивно понятный интерфейс платформы делает её доступной для пользователей любого уровня, обеспечивая лёгкий старт и комфортное использование.

  2. Удобный кошелёк

    Встроенный кошелёк с использованием внутренней валюты "коины" упрощает процесс пополнения счета и вывода средств, делая финансовые операции быстрыми и безопасными.

  3. Возможности для роста

    Deels предлагает различные инструменты и ресурсы для развития и продвижения контента, помогая творцам расширять свою аудиторию и увеличивать доход.

  4. Сообщество

    Deels создаёт сообщество единомышленников, где пользователи могут обмениваться идеями, получать вдохновение и поддержку, а также находить новых друзей и единомышленников.

Deels – платформа для творчества,
заработка и исполнения мечты

  • Зарабатывайте на своём контенте

    С помощью Deels вы можете зарабатывать, делая то, что любите. Загружайте свои видео, сторис и другой контент, устанавливайте цену за доступ к нему и начните получать доход с каждого просмотра. Ваше творчество – ваш заработок.

  • Искусственный нтеллект в помощь

    Используйте мощь искусственного интеллекта для улучшения и создания уникального контента. Пусть ИИ станет вашим незаменимым помощником в реализации творческих идей.

  • Копилки для вашей мечты

    Мечтаете о новом гаджете или путешествии? Создайте копилку прямона Deels и делитесь своей мечтой с подписчиками. Участвуйте в розыгрышах и акциях в наших социальных сетях, чтобы увеличить свои шансы на успех.

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    Получайте поддержку от своих подписчиков через донаты. Все пожертвования проходят через внутреннюю валюту "коины", что делает процесс максимально прозрачным и простым как для создателей контента, так и для донатеров.

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